EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.01.2026 / 17:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Rolf Nachname(n): Buch

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Vonovia SE

b) LEI

5299005A2ZEP6AP7KM81

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Kauf von 38.000 Call-Optionen zum Bezug von Aktien der Vonovia SE (ISIN DE000A1ML7J1) zum Ausübungspreis (Basispreis) von EUR 28 und mit Verfallsdatum 17.12.2027.

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,58 EUR 11.850,00 EUR 1,58 EUR 11.850,00 EUR 1,58 EUR 11.850,00 EUR 1,58 EUR 11.850,00 EUR 1,60 EUR 12.000,00 EUR 1,60 EUR 800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,5842 EUR 60.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: EUREX MIC: XEUR

