Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verliert am Donnerstagnachmittag

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1,49 Prozent schwächer bei 13 996,48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 117,430 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,134 Prozent tiefer bei 14 188,53 Punkten in den Handel, nach 14 207,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 188,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 996,48 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,104 Prozent zu. Vor einem Monat, am 25.03.2024, lag der SDAX noch bei 14 092,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 711,51 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.04.2023, den Wert von 13 607,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,27 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 638,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 2,30 Prozent auf 75,60 EUR), ATOSS Software (+ 2,09 Prozent auf 244,50 EUR), Vossloh (+ 0,69 Prozent auf 44,00 EUR), Varta (+ 0,51 Prozent auf 8,94 EUR) und HORNBACH (+ 0,13 Prozent auf 74,40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Hypoport SE (-4,35 Prozent auf 241,80 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,12 Prozent auf 27,90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,00 Prozent auf 0,86 EUR), DWS Group GmbH (-3,80 Prozent auf 39,44 EUR) und CANCOM SE (-3,64 Prozent auf 29,16 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 330 274 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,375 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie hat mit 5,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

