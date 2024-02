Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Der TecDAX sank am Freitagabend.

Letztendlich fiel der TecDAX im XETRA-Handel um 0,86 Prozent auf 3 324,62 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 505,032 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,309 Prozent auf 3 363,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 353,30 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 324,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 377,63 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 0,612 Prozent nach. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 02.01.2024, den Wert von 3 324,59 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.11.2023, den Wert von 2 914,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.02.2023, wies der TecDAX 3 335,98 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,001 Prozent zu. Bei 3 377,63 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell MorphoSys (+ 3,79 Prozent auf 42,16 EUR), SMA Solar (+ 1,10 Prozent auf 47,86 EUR), SAP SE (+ 0,83 Prozent auf 163,64 EUR), Kontron (+ 0,75 Prozent auf 21,40 EUR) und Infineon (+ 0,66 Prozent auf 33,61 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-3,56 Prozent auf 33,31 EUR), Siemens Healthineers (-3,03 Prozent auf 52,52 EUR), Nemetschek SE (-2,58 Prozent auf 83,80 EUR), Nagarro SE (-2,42 Prozent auf 88,85 EUR) und EVOTEC SE (-2,32 Prozent auf 13,24 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 319 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 188,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die freenet-Aktie verzeichnet mit 10,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,42 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

