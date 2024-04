Schwache Performance in London: Das macht der FTSE 100 am Mittag

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,23 Prozent auf 7 943,25 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,515 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 961,21 Punkten, nach 7 961,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 970,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 940,82 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,406 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 11.03.2024, bei 7 669,23 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 11.01.2024, mit 7 576,59 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, lag der FTSE 100 bei 7 785,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,87 Prozent. Bei 8 015,63 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Centrica (+ 3,41 Prozent auf 1,30 GBP), Kingfisher (+ 2,36 Prozent auf 2,48 GBP), Smiths (+ 1,93 Prozent auf 16,35 GBP), BP (+ 1,81 Prozent auf 5,30 GBP) und AstraZeneca (+ 1,58 Prozent auf 109,02 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Phoenix Group (-6,77 Prozent auf 5,06 GBP), Aviva (-5,77 Prozent auf 4,62 GBP), Tesco (-5,02 Prozent auf 2,82 GBP), easyJet (-4,41 Prozent auf 5,46 GBP) und Lloyds Banking Group (-4,05 Prozent auf 0,51 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40 358 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,049 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,26 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at