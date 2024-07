Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt mittags ab

Um 18:00 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,62 Prozent auf 40 942,82 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 14,340 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,814 Prozent tiefer bei 40 862,57 Punkten, nach 41 198,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 41 376,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 40 932,35 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,00 Prozent nach oben. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 18.06.2024, bei 38 834,86 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 18.04.2024, einen Stand von 37 775,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34 951,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,56 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 376,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 4,05 Prozent auf 35,86 USD), Travelers (+ 1,67 Prozent auf 224,48 USD), Chevron (+ 1,60 Prozent auf 163,81 USD), Caterpillar (+ 1,34 Prozent auf 362,58 USD) und Verizon (+ 0,93 Prozent auf 42,42 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amazon (-2,64 Prozent auf 182,96 USD), Apple (-2,49 Prozent auf 223,18 USD), JPMorgan Chase (-2,31 Prozent auf 211,87 USD), Merck (-2,21 Prozent auf 123,11 USD) und Goldman Sachs (-1,65 Prozent auf 493,88 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7 641 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,294 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 9,17 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at