Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Verluste

Am Montag gab der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 2,08 Prozent auf 41 911,71 Punkte nach. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 17,136 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,698 Prozent tiefer bei 42 503,07 Punkten, nach 42 801,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 41 612,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 42 541,36 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 470,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44 247,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38 722,69 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1,13 Prozent. 45 054,36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 41 612,92 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 2,12 Prozent auf 349,70 EUR), Verizon (+ 0,93 Prozent auf 46,49 USD), 3M (+ 0,90 Prozent auf 147,62 USD), Chevron (+ 0,79 Prozent auf 157,57 USD) und Amgen (+ 0,77 Prozent auf 327,36 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-5,07 Prozent auf 106,98 USD), Goldman Sachs (-5,00 Prozent auf 531,66 USD), Apple (-4,85 Prozent auf 227,48 USD), American Express (-4,35 Prozent auf 261,32 USD) und Walmart (-4,25 Prozent auf 87,82 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 85 120 936 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,321 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die höchste Dividendenrendite.

