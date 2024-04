Schwache Performance in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Rot

Am Montag sinkt der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0,34 Prozent auf 39 673,97 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,346 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,110 Prozent auf 39 763,74 Punkte an der Kurstafel, nach 39 807,37 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 815,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 39 635,81 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 01.03.2024, einen Wert von 39 087,38 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 37 689,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wurde der Dow Jones auf 33 274,15 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,19 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 2,12 Prozent auf 45,11 USD), Microsoft (+ 1,06 Prozent auf 425,18 USD), Amazon (+ 1,04 Prozent auf 182,25 USD), Walmart (+ 0,65 Prozent auf 60,56 USD) und Salesforce (+ 0,60 Prozent auf 303,00 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen 3M (-15,72 Prozent auf 89,40 USD), Amgen (-1,35 Prozent auf 280,48 USD), Nike (-1,06 Prozent auf 92,98 USD), Merck (-1,05 Prozent auf 130,57 USD) und Home Depot (-0,84 Prozent auf 380,38 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 1 591 400 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,898 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

