Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus

Der NASDAQ 100 notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 15:59 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,80 Prozent auf 18 073,16 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,370 Prozent leichter bei 18 151,76 Punkten, nach 18 219,11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 18 051,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 163,74 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,632 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 13.02.2024, den Wert von 17 600,42 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, bei 16 562,37 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 13.03.2023, einen Wert von 11 923,17 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,24 Prozent. Bei 18 416,73 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 6,66 Prozent auf 126,03 USD), Align Technology (+ 4,26 Prozent auf 323,91 USD), JDcom (+ 4,24 Prozent auf 28,53 USD), PayPal (+ 3,35 Prozent auf 62,04 USD) und eBay (+ 1,96 Prozent auf 51,91 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Dollar Tree (-14,30 Prozent auf 128,28 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,70 Prozent auf 195,26 USD), Tesla (-3,44 Prozent auf 171,43 USD), Micron Technology (-3,13 Prozent auf 94,37 USD) und Marvell Technology (-3,09 Prozent auf 69,55 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 6 551 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,751 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,54 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent die höchste Dividendenrendite.

