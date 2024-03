Schwache Performance in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels schwächer

Am Freitag sinkt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,27 Prozent auf 8 157,44 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,555 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,373 Prozent tiefer bei 8 149,23 Punkten, nach 8 179,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 158,03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 146,93 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,227 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, lag der CAC 40 bei 7 911,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, lag der CAC 40 bei 7 568,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 131,12 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,32 Prozent. 8 229,25 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. 7 281,10 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im CAC 40

Unter den stärksten Aktien im CAC 40 befinden sich aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 0,41 Prozent auf 169,60 EUR), Sanofi (+ 0,31 Prozent auf 87,59 EUR), Stellantis (+ 0,04 Prozent auf 27,03 EUR), Kering (-0,11 Prozent auf 370,18 EUR) und ArcelorMittal (-0,38 Prozent auf 24,86 EUR). Die Flop-Titel im CAC 40 sind derweil LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,58 Prozent auf 829,70 EUR), TotalEnergies (-1,00 Prozent auf 62,70 EUR), ArcelorMittal (-0,38 Prozent auf 24,86 EUR), Kering (-0,11 Prozent auf 370,18 EUR) und Stellantis (+ 0,04 Prozent auf 27,03 EUR).

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 422,140 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,47 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent, die höchste im Index.

