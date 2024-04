Schwache Performance in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,40 Prozent schwächer bei 3 548,29 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 115,136 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,014 Prozent fester bei 3 562,89 Punkten, nach 3 562,39 Punkten am Vortag.

Bei 3 547,13 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 576,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,315 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 499,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wurde der ATX mit 3 455,57 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 236,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,99 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 598,65 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 2,22 Prozent auf 33,18 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,79 Prozent auf 114,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,19 Prozent auf 20,36 EUR), Raiffeisen (+ 1,16 Prozent auf 18,25 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,88 Prozent auf 22,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Österreichische Post (-5,76 Prozent auf 30,25 EUR), Andritz (-2,19 Prozent auf 51,25 EUR), Verbund (-1,55 Prozent auf 69,85 EUR), Erste Group Bank (-1,12 Prozent auf 43,97 EUR) und OMV (-0,92 Prozent auf 43,26 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 523 756 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 24,632 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,34 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at