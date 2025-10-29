UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Kursverlauf
|
29.10.2025 17:59:01
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels
Der ATX beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 4 674,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 137,925 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 4 682,44 Punkten, nach 4 682,31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 706,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 669,30 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,174 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 646,29 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, notierte der ATX bei 4 572,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 592,23 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 27,83 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern registriert.
Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,92 Prozent auf 31,70 EUR), OMV (+ 1,82 Prozent auf 46,98 EUR), Verbund (+ 1,40 Prozent auf 65,30 EUR), Lenzing (+ 0,99 Prozent auf 25,45 EUR) und Raiffeisen (+ 0,74 Prozent auf 30,12 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen voestalpine (-3,21 Prozent auf 30,80 EUR), PORR (-2,46 Prozent auf 27,75 EUR), STRABAG SE (-2,27 Prozent auf 69,00 EUR), DO (-1,88 Prozent auf 209,00 EUR) und UNIQA Insurance (-1,85 Prozent auf 12,74 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 402 158 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 32,661 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
