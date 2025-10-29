Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich nachmittags schwächer

Am dritten Tag der Woche legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent schwächer bei 4 680,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 137,925 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 4 682,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 682,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 669,30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 706,96 Zählern.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,316 Prozent nach oben. Der ATX stand vor einem Monat, am 29.09.2025, bei 4 646,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 572,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 592,23 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 28,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,44 Prozent auf 31,55 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 46,90 EUR), Lenzing (+ 1,39 Prozent auf 25,55 EUR), Verbund (+ 1,16 Prozent auf 65,15 EUR) und Raiffeisen (+ 0,60 Prozent auf 30,08 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil voestalpine (-2,39 Prozent auf 31,06 EUR), STRABAG SE (-1,84 Prozent auf 69,30 EUR), Wienerberger (-1,52 Prozent auf 25,96 EUR), PORR (-1,41 Prozent auf 28,05 EUR) und UNIQA Insurance (-1,39 Prozent auf 12,80 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 222 075 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 32,661 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,57 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

