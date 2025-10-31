Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Lohnende Österreichische Post-Investition?
|
31.10.2025 10:04:19
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Österreichische Post-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,85 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 346,620 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers auf 29,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 381,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,81 Prozent vermehrt.
Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aufschläge in Wien: ATX in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25
|Freitagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.at)
|
31.10.25