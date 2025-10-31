ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Österreichische Post-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,85 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 346,620 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers auf 29,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 381,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,81 Prozent vermehrt.

Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at