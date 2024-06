Schwacher Handel: ATX gibt schlussendlich nach

So bewegte sich der ATX am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,56 Prozent auf 3 642,98 Punkte zurück. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 119,305 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,007 Prozent stärker bei 3 700,87 Punkten, nach 3 700,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 704,97 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 641,37 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, notierte der ATX bei 3 590,96 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 04.03.2024, den Wert von 3 371,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bewegte sich der ATX bei 3 138,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,77 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 0,51 Prozent auf 29,65 EUR), Andritz (+ 0,27 Prozent auf 56,50 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,21 Prozent auf 23,95 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 28,75 EUR) und Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 30,55 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-3,03 Prozent auf 25,60 EUR), BAWAG (-2,89 Prozent auf 58,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,44 Prozent auf 38,05 EUR), Erste Group Bank (-2,35 Prozent auf 44,07 EUR) und Wienerberger (-2,02 Prozent auf 33,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 711 448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,334 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at