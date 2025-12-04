Stellantis Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Stellantis von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 13,00 Euro angehoben. Analyst Matthias Volkert verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf gleich zwei Gründe. So habe US-Präsident Donald Trump die Effizienzstandards seines Vorgängers einkassiert und in Europa zeichne sich die Aufweichung eines Verbrennerverbots bis 2035 ab. Dies sollte dem Autobauer "in die Karten spielen", schrieb er. Die Verbrennertechnologie begünstigt laut Volkert höhere Margen und zudem sinke zumindest vorerst der Druck, massiv in Elektro-/Batterietechnologie zu investieren./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:29 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:32 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

