NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis von 9 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Autokonzern sei im dritten Quartal zwar verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wieder auf den Wachstumsweg zurückgekehrt, schrieb Tom Narayan am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung. Er bleibt jedoch zunächst skeptisch, weil die Bemühungen um den Rückgewinn von Marktanteilen in Nordamerika und Europa die Margen belasten könnten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
