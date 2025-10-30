Stellantis Aktie
|8,82EUR
|-0,79EUR
|-8,24%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Autokonzerns habe er seine Prognosen an die anhaltende Verbesserung von Gewinn und Cashflow im Vergleich zum Vorjahr angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Overweight
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8,86 €
|
Abst. Kursziel*:
12,88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,37%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
