9,83EUR 0,47EUR 5,05%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

03.12.2025 09:21:16

Stellantis Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 8,30 auf 12,00 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel setzt mit seiner Kaufempfehlung vom Dienstagnachmittag auf ein Comeback des Autokonzerns in Nordamerika./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,82 € 		Abst. Kursziel*:
22,20%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,06%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

