Stellantis Aktie
|8,50EUR
|-0,36EUR
|-4,06%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Etliche personelle Wechsel auf der Führungsebene und die US-Zölle hätten die Restrukturierung der Autobauer-Holding verzögert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Vom Kapitalmarkttag im zweiten Quartal 2026 erhofft er sich Details zum nötigen Rückbau der Produktonskapazitäten in Europa und Nordamerika./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
|Zusammenfassung: Stellantis Overweight
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8,53 €
|
Abst. Kursziel*:
17,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
