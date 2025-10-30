Stellantis Aktie

8,82EUR -0,79EUR -8,24%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

30.10.2025 14:40:00

Stellantis Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis nach Quartalszahlen der Autoholding auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Diese hätten keine größeren Überraschungen enthalten, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Neutral
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8,86 € 		Abst. Kursziel*:
-4,03%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,64%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:40 Stellantis Neutral UBS AG
11:35 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:19 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
24.10.25 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
