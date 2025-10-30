Stellantis Aktie
|9,11EUR
|-0,50EUR
|-5,23%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
30.10.2025 11:19:50
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Er verwies dabei auch auf den für 2025 beibehaltenen Margenausblick./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
9,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,40%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
9,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,21%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|11:35
|11:35
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|9,11
|-5,23%
