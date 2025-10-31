Stellantis Aktie

8,76EUR -0,06EUR -0,66%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.10.2025 11:29:03

Stellantis Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stellantis auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Auto-Holding habe im vergangenen Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und den Ausblick für das zweite Halbjahr bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Gefahr weiterer Abschreibungen komme nicht überraschend und deute darauf hin, dass eine Besserung der Lage erst einmal nicht in Sicht sei./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Hold
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8,91 € 		Abst. Kursziel*:
-10,24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,71%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten