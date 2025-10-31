Stellantis Aktie
|8,76EUR
|-0,06EUR
|-0,66%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stellantis auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Auto-Holding habe im vergangenen Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und den Ausblick für das zweite Halbjahr bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Gefahr weiterer Abschreibungen komme nicht überraschend und deute darauf hin, dass eine Besserung der Lage erst einmal nicht in Sicht sei./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Hold
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,91 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,71%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
31.10.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.10.25