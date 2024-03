Schwacher Handel: FTSE 100 gibt mittags nach

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,44 Prozent auf 7 649,05 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,374 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 682,50 Punkten, nach 7 682,50 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 682,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7 648,60 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 615,54 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2023, einen Stand von 7 512,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 7 947,11 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,939 Prozent. Bei 7 764,37 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit BT Group (+ 1,67 Prozent auf 1,06 GBP), Rolls-Royce (+ 1,15 Prozent auf 3,79 GBP), Melrose Industries (+ 0,96 Prozent auf 6,32 GBP), BAE Systems (+ 0,95 Prozent auf 12,62 GBP) und Pearson (+ 0,84 Prozent auf 10,23 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-4,91 Prozent auf 4,53 GBP), Entain (-2,79 Prozent auf 8,91 GBP), Rentokil Initial (-2,44 Prozent auf 4,28 GBP), Kingfisher (-2,24 Prozent auf 2,27 GBP) und Burberry (-2,18 Prozent auf 12,59 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 26 178 213 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 187,391 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at