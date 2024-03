Schwacher Handel: FTSE 100 notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent leichter bei 7 675,39 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,374 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 682,50 Punkten in den Handel, nach 7 682,50 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 682,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 670,24 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Wert von 7 615,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 512,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 947,11 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 0,597 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 7 764,37 Punkte. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 2,09 Prozent auf 4,73 GBP), D S Smith (+ 1,62 Prozent auf 3,32 GBP), BP (+ 1,46 Prozent auf 4,79 GBP), BT Group (+ 1,10 Prozent auf 1,06 GBP) und Antofagasta (+ 1,05 Prozent auf 18,36 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ocado Group (-2,94 Prozent auf 4,62 GBP), Rightmove (-2,40 Prozent auf 5,53 GBP), StJamess Place (-1,88 Prozent auf 5,02 GBP), Burberry (-1,67 Prozent auf 12,66 GBP) und Auto Trader Group (-1,45 Prozent auf 7,37 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 5 447 345 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 187,391 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

