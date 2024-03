Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Minus

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,07 Prozent schwächer bei 17 708,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 17 616,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 722,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.02.2024, den Stand von 16 943,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 07.12.2023, einen Stand von 16 640,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, bei 15 533,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,76 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Symrise (+ 2,24 Prozent auf 105,20 EUR), Fresenius SE (+ 2,08 Prozent auf 25,55 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,85 Prozent auf 89,40 EUR), Commerzbank (+ 1,40 Prozent auf 10,86 EUR) und Daimler Truck (+ 1,23 Prozent auf 43,52 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-4,05 Prozent auf 25,57 EUR), Continental (-3,82 Prozent auf 70,04 EUR), Zalando (-2,36 Prozent auf 19,07 EUR), Brenntag SE (-2,34 Prozent auf 83,42 EUR) und Porsche Automobil vz (-1,70 Prozent auf 46,83 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 604 062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 202,490 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,74 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at