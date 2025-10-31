adidas Aktie

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

Index-Performance im Fokus 31.10.2025 09:29:22

Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Der LUS-DAX verliert am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,35 Prozent schwächer bei 24 044,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 141,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 029,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der LUS-DAX 23 906,00 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 027,00 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 19 094,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 20,44 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 18 821,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Merck (+ 0,71 Prozent auf 113,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,62 Prozent auf 90,80 EUR), Beiersdorf (+ 0,59 Prozent auf 92,52 EUR), Commerzbank (+ 0,58 Prozent auf 31,44 EUR) und Continental (+ 0,46 Prozent auf 65,80 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-1,35 Prozent auf 27,08 EUR), Scout24 (-0,89 Prozent auf 100,40 EUR), adidas (-0,84 Prozent auf 166,05 EUR), Zalando (-0,73 Prozent auf 24,45 EUR) und Hannover Rück (-0,71 Prozent auf 250,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 620 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 257,150 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 5,87 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,48 Prozent bei der Porsche Automobil-Aktie zu erwarten.

Historische Kursdaten
