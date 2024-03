Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag in der Verlustzone

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,29 Prozent auf 26 332,98 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 250,228 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,275 Prozent höher bei 26 480,89 Punkten in den Handel, nach 26 408,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 26 504,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 323,75 Punkten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,92 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 13.02.2024, bei 25 724,51 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.12.2023, den Wert von 26 427,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 232,34 Punkte.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,88 Prozent zurück. Bei 27 272,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 2,07 Prozent auf 7,19 EUR), LANXESS (+ 1,78 Prozent auf 25,69 EUR), ENCAVIS (+ 1,68 Prozent auf 13,63 EUR), Aroundtown SA (+ 1,60 Prozent auf 1,91 EUR) und Sixt SE St (+ 1,53 Prozent auf 89,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen K+S (-3,39 Prozent auf 13,10 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-2,57 Prozent auf 42,44 EUR), SMA Solar (-1,86 Prozent auf 58,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,80 Prozent auf 130,60 EUR) und RATIONAL (-1,57 Prozent auf 754,50 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 068 000 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 17,482 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,60 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at