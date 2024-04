Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt zum Start

So bewegt sich der SDAX morgens.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 13 990,73 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 118,119 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,350 Prozent tiefer bei 13 960,23 Punkten, nach 14 009,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 13 996,80 Punkte, das Tagestief hingegen 13 960,23 Zähler.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 2,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 906,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 345,53 Punkte. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 17.04.2023, bei 13 571,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,23 Prozent nach oben. Bei 14 638,48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten erreicht.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,94 Prozent auf 19,46 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,69 Prozent auf 0,96 EUR), Ceconomy St (+ 1,21 Prozent auf 2,17 EUR), Vitesco Technologies (+ 0,92 Prozent auf 65,75 EUR) und 1&1 (+ 0,77 Prozent auf 15,76 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Varta (-3,95 Prozent auf 8,02 EUR), ATOSS Software (-1,60 Prozent auf 246,50 EUR), thyssenkrupp nucera (-1,29 Prozent auf 12,29 EUR), Elmos Semiconductor (-1,21 Prozent auf 73,20 EUR) und Grand City Properties (-1,19 Prozent auf 9,93 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 67 598 Aktien gehandelt. Mit 17,425 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,64 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at