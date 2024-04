Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Dienstagshandels

Der SDAX setzt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,26 Prozent leichter bei 14 461,24 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 118,822 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,165 Prozent tiefer bei 14 475,28 Punkten, nach 14 499,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 475,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 459,12 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der SDAX bei 13 873,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 678,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 056,11 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 4,63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 507,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,68 Prozent auf 20,62 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,59 Prozent auf 76,80 EUR), Schaeffler (+ 1,25 Prozent auf 6,51 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,05 Prozent auf 10,63 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 0,91 Prozent auf 7,24 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil NORMA Group SE (-1,77 Prozent auf 17,80 EUR), 1&1 (-1,61 Prozent auf 15,88 EUR), GFT SE (-1,37 Prozent auf 28,75 EUR), PATRIZIA SE (-1,35 Prozent auf 8,77 EUR) und Kontron (-1,28 Prozent auf 19,32 EUR) unter Druck.

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 29 928 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,275 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at