Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

Am Donnerstag verlor der SDAX via XETRA schlussendlich 1,80 Prozent auf 16 227,15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 101,245 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,107 Prozent auf 16 542,99 Punkte an der Kurstafel, nach 16 525,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 567,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 009,12 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2025, bewegte sich der SDAX bei 14 826,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2024, wurde der SDAX mit 13 528,84 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.03.2024, wurde der SDAX mit 13 858,59 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 16,85 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 693,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 599,16 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 6,36 Prozent auf 15,05 EUR), ABOUT YOU (+ 4,18 Prozent auf 6,98 EUR), Drägerwerk (+ 1,89) Prozent auf 59,30 EUR), Formycon (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 0,84 Prozent auf 19,32 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SGL Carbon SE (-11,93 Prozent auf 4,03 EUR), DEUTZ (-8,91 Prozent auf 6,19 EUR), Springer Nature (-6,49 Prozent auf 19,02 EUR), Energiekontor (-6,49 Prozent auf 56,20 EUR) und SMA Solar (-6,47 Prozent auf 21,96 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 6 917 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie weist im SDAX mit 10,320 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

2025 präsentiert die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

