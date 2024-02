Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt mittags im Minus

Am Mittwoch agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,18 Prozent auf 3 354,83 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 512,530 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 355,84 Zählern und damit 0,150 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 360,88 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 344,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 361,89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,08 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 267,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 111,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 241,63 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,910 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 436,25 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Infineon (+ 1,97 Prozent auf 33,20 EUR), TeamViewer (+ 1,10 Prozent auf 13,37 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,02 Prozent auf 31,76 EUR), Nagarro SE (+ 0,98 Prozent auf 87,55 EUR) und Siltronic (+ 0,92 Prozent auf 87,55 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-4,17 Prozent auf 49,88 EUR), Siemens Healthineers (-3,90 Prozent auf 52,78 EUR), ADTRAN (-1,70 Prozent auf 6,36 USD), HENSOLDT (-1,29 Prozent auf 33,60 EUR) und Energiekontor (-1,01 Prozent auf 68,30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 854 026 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 192,112 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die freenet-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die höchste Dividendenrendite.

