Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächer

Der Dow Jones zeigt sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,25 Prozent auf 37 702,88 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,183 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 37 992,22 Zählern und damit 0,511 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (37 798,97 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 37 645,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 38 036,70 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,978 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 714,77 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 17.01.2024, mit 37 266,67 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, wurde der Dow Jones mit 33 987,18 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,032 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1,79 Prozent auf 477,30 USD), Goldman Sachs (+ 1,57 Prozent auf 403,09 USD), Nike (+ 0,85 Prozent auf 94,18 USD), McDonalds (+ 0,67 Prozent auf 267,21 USD) und Merck (+ 0,37 Prozent auf 125,52 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Travelers (-7,90 Prozent auf 205,50 USD), Intel (-1,39 Prozent auf 35,76 USD), Boeing (-0,94 Prozent auf 168,95 USD), Amazon (-0,74 Prozent auf 181,96 USD) und Caterpillar (-0,74 Prozent auf 357,22 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 4 708 496 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,891 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at