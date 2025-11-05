STRABAG Aktie
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittwochmittag schwächer
Um 12:09 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,46 Prozent auf 2 373,52 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,070 Prozent auf 2 382,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 384,39 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 385,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 366,28 Punkten lag.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,850 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 377,15 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 05.08.2025, mit 2 263,89 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 772,28 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 29,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 428,97 Punkten. 1 745,07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 2,29 Prozent auf 13,40 EUR), EVN (+ 1,73 Prozent auf 26,45 EUR), Wienerberger (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,79 Prozent auf 12,70 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,76 Prozent auf 53,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-8,65 Prozent auf 3,38 EUR), AT S (AT&S) (-4,10 Prozent auf 31,55 EUR), Polytec (-3,28 Prozent auf 2,95 EUR), Frequentis (-2,94 Prozent auf 72,60 EUR) und STRABAG SE (-2,62 Prozent auf 66,90 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 96 840 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 34,855 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,88 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu STRABAG SEmehr Analysen
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|06.09.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
