Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich schwächer

Am Mittwochmittag legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch steht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,09 Prozent im Minus bei 3 582,56 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 114,370 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent höher bei 3 586,20 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 585,94 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 564,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 590,29 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,445 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 3 378,54 Punkten auf. Der ATX lag vor drei Monaten, am 10.01.2024, bei 3 421,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 195,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,00 Prozent. Bei 3 598,65 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2,09 Prozent auf 46,45 EUR), voestalpine (+ 1,55 Prozent auf 27,44 EUR), Erste Group Bank (+ 1,18 Prozent auf 43,05 EUR), Verbund (+ 1,15 Prozent auf 70,55 EUR) und Andritz (+ 1,04 Prozent auf 58,40 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen BAWAG (-5,17 Prozent auf 56,90 EUR), OMV (-1,41 Prozent auf 43,26 EUR), Raiffeisen (-1,20 Prozent auf 18,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,04 Prozent auf 114,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,34 Prozent auf 28,95 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BAWAG-Aktie. 97 168 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 23,798 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,32 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

