Schwacher Handel in Zürich: SMI am Nachmittag schwächer

Am Mittwoch steht der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,62 Prozent im Minus bei 12 011,18 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,412 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,403 Prozent auf 12 134,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12 086,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 163,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 984,33 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 0,057 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, betrug der SMI-Kurs 11 931,70 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, stand der SMI bei 11 680,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, wies der SMI einen Stand von 11 141,90 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,53 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 0,97 Prozent auf 259,60 CHF), Sonova (+ 0,63 Prozent auf 273,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,54 Prozent auf 259,10 CHF), Lonza (+ 0,21 Prozent auf 484,60 CHF) und Givaudan (+ 0,09 Prozent auf 4 351,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Roche (-1,42 Prozent auf 249,80 CHF), Richemont (-1,28 Prozent auf 142,50 CHF), Swiss Re (-1,20 Prozent auf 111,10 CHF), Zurich Insurance (-1,03 Prozent auf 480,30 CHF) und Nestlé (-1,00 Prozent auf 92,96 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 811 192 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 253,893 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

2024 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 5,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

