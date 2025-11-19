FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 505 auf 514 Franken angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Investorentag des Versicherers habe im Zeichen von Kontinuität gestanden und keine gravierenden Neuigkeiten geboten, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der hohen Bewertung seien die ambitionierten Ziele wohl bereits eingepreist./rob/niw/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.