ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 515 Franken auf "Sell" belassen. Der Versicherer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. An den Kernpunkten des Anlegerinteresses - den Auswirkungen des Preisdrucks im Bereich Industrieversicherungen sowie dem Potenzial der Farmers Group - ändere sich nichts./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:06 / GMT

