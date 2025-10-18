Zurich Insurance Aktie
|603,80EUR
|0,20EUR
|0,03%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
17.10.2025 16:37:52
Zurich Insurance Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Vor den Neunmonatszahlen des Versicherers Anfang November passte Kamran M Hossain sein Bewertungsmodell am Freitag an. Seine Schätzungen erhöhte er etwas./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Underweight
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
554,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9,81%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
555,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,94%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
