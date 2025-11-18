Zurich Insurance Aktie
|604,60EUR
|-14,60EUR
|-2,36%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich vor dem Investorentag des Versicherers mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Das Management habe wie erwartet keine neuen Ziele bekannt gegeben, aber seinen Kurs auf wichtigsten Ziele für 2025 bis 2027 bestätigt, schrieb Philip Kett am Dienstag. Die Präsentationen an diesem Tag werden sich auf den Mittelstand, den Einzelhandel und die US-Tochter Farmers ? alles strategische Wachstumsbereiche - konzentrieren./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
558,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6,81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
556,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,47%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|604,60
|-2,36%
