Schwacher Handel: MDAX gibt zum Handelsstart nach

So bewegt sich der MDAX am Mittwoch.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,23 Prozent schwächer bei 24 985,91 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 234,075 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,621 Prozent auf 25 139,81 Punkte an der Kurstafel, nach 25 296,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 145,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 944,86 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 4,49 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.09.2023, wurde der MDAX mit 27 852,35 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 04.07.2023, einen Stand von 27 822,07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2022, betrug der MDAX-Kurs 23 498,80 Punkte.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,92 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 944,86 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell ENCAVIS (+ 0,89 Prozent auf 11,93 EUR), Dürr (+ 0,57 Prozent auf 24,52 EUR), HELLA GmbH (+ 0,29 Prozent auf 69,00 EUR), Scout24 (+ 0,12 Prozent auf 64,10 EUR) und Talanx (+ 0,00 Prozent auf 59,50 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,39 Prozent auf 39,29 EUR), Delivery Hero (-2,87 Prozent auf 25,68 EUR), TAG Immobilien (-2,37 Prozent auf 9,32 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,17 Prozent auf 97,28 EUR) und thyssenkrupp (-2,07 Prozent auf 6,72 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 820 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 15,138 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

