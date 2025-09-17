thyssenkrupp Aktie

11,32EUR -0,04EUR -0,31%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

17.09.2025 12:04:55

thyssenkrupp Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Bastian Synagowitz befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem unverbindlichen Kaufgebot des indischen Stahlherstellers Jindal Steel International für die Stahlsparte des deutschen Industriekonzerns./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:00 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
11,30 € 		Abst. Kursziel*:
-20,35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
11,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,49%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

