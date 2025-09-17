thyssenkrupp Aktie
|11,32EUR
|-0,04EUR
|-0,31%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Bastian Synagowitz befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem unverbindlichen Kaufgebot des indischen Stahlherstellers Jindal Steel International für die Stahlsparte des deutschen Industriekonzerns./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
11,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-20,35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
11,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,49%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
