FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Bastian Synagowitz befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem unverbindlichen Kaufgebot des indischen Stahlherstellers Jindal Steel International für die Stahlsparte des deutschen Industriekonzerns./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:00 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.