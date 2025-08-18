thyssenkrupp Aktie
|8,61EUR
|0,31EUR
|3,74%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Industriekonzerns für das dritte Geschäftsquartal sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für die Geschäftsjahre bis 2027 vor./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,53 €
|
Abst. Kursziel*:
5,49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,58%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
15.08.25
|thyssenkrupp-Aktie im Minus: JPMorgan hat Kursziel gesenkt (dpa-AFX)
|
15.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
15.08.25
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
15.08.25
|AKTIEN IM FOKUS: Thyssenkrupp schwach - JPMorgan skeptisch, Rüstungswerte fallen (dpa-AFX)
|
15.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|8,54
|2,99%
