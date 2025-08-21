NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Kursentwicklung
|
21.08.2025 18:03:36
Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Mittag im Minus
Um 18:01 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,58 Prozent schwächer bei 23 114,15 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,287 Prozent auf 23 182,76 Punkte an der Kurstafel, nach 23 249,57 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23 264,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 087,77 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 180,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2025, wies der NASDAQ 100 21 080,36 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19 824,84 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,20 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 23 969,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit PDD (+ 3,24 Prozent auf 121,82 USD), AppLovin A (+ 2,75 Prozent auf 423,73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,28 Prozent auf 604,51 USD), Analog Devices (+ 1,73 Prozent auf 249,11 USD) und Arm (+ 1,36 Prozent auf 132,95 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Fortinet (-2,98 Prozent auf 77,24 USD), Enphase Energy (-2,35 Prozent auf 34,84 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,19 Prozent auf 336,84 USD), Palo Alto Networks (-2,04 Prozent auf 180,67 USD) und ASML (-1,69 Prozent auf 736,82 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10 304 569 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,685 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
18:03
|Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
18:03
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
|
18:03
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
18:03
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
16:05
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16:05
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16:05
|Verluste in New York: S&P 500 fällt zum Start (finanzen.at)
|
16:05
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|11:23
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|208,25
|3,89%
|AppLovin Corp Registered Shs -A-
|366,30
|3,81%
|Arm Holdings
|114,60
|2,50%
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|636,00
|-0,63%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|228,10
|-0,63%
|Enphase Energy Inc
|30,70
|-0,18%
|Fortinet Inc
|66,79
|-2,44%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|26,55
|-0,56%
|NVIDIA Corp.
|150,74
|0,57%
|Palo Alto Networks Inc
|157,46
|-0,77%
|PDD Holdings (spons. ADRs)
|101,00
|-0,49%
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|510,00
|4,51%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|289,10
|-2,27%
|The Kraft Heinz Company
|23,58
|0,02%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|23 102,79
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Jackson Hole: ATX schlussendlich kaum verändert -- DAX schließlich stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kehrte am Donnerstag an die Nulllinie zurück, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegte. An der Wall Street kommt es am Donnerstag zu Abgaben. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.