Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Mittag im Minus

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Donnerstagmittag auf rotem Terrain.

Um 18:01 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,58 Prozent schwächer bei 23 114,15 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,287 Prozent auf 23 182,76 Punkte an der Kurstafel, nach 23 249,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23 264,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 087,77 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 180,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2025, wies der NASDAQ 100 21 080,36 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19 824,84 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,20 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 23 969,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit PDD (+ 3,24 Prozent auf 121,82 USD), AppLovin A (+ 2,75 Prozent auf 423,73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,28 Prozent auf 604,51 USD), Analog Devices (+ 1,73 Prozent auf 249,11 USD) und Arm (+ 1,36 Prozent auf 132,95 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Fortinet (-2,98 Prozent auf 77,24 USD), Enphase Energy (-2,35 Prozent auf 34,84 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,19 Prozent auf 336,84 USD), Palo Alto Networks (-2,04 Prozent auf 180,67 USD) und ASML (-1,69 Prozent auf 736,82 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10 304 569 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,685 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

