Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot

So bewegt sich der NASDAQ Composite heute.

Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,56 Prozent auf 17 584,42 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,624 Prozent auf 17 573,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17 683,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 17 607,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 480,66 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 16.08.2024, bei 17 631,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Stand von 17 688,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 708,33 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 19,09 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Lattice Semiconductor (+ 10,29 Prozent auf 49,40 USD), VOXX International A (+ 7,61 Prozent auf 6,36 USD), Oracle (+ 4,07 Prozent auf 168,63 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 3,68 Prozent auf 3,38 USD) und EXACT Sciences (+ 2,78 Prozent auf 67,36 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Biomarin Pharmaceutical (-15,74 Prozent auf 71,54 USD), Cirrus Logic (-7,40 Prozent auf 123,32 USD), Ballard Power (-5,83 Prozent auf 1,70 USD), MicroStrategy (-5,44 Prozent auf 133,77 USD) und FreightCar America (-5,13 Prozent auf 9,80 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 170 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,044 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at