Schwacher Handel: SMI zum Start schwächer

Der SMI verliert am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 11 326,46 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,229 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,193 Prozent auf 11 354,20 Punkte an der Kurstafel, nach 11 332,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 11 321,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 338,84 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 11 730,43 Punkten. Der SMI lag am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 11 443,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, einen Wert von 11 437,14 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 1,40 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 6,10 Prozent auf 77,22 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,02 Prozent auf 247,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,34 Prozent auf 445,80 CHF), Nestlé (+ 0,28 Prozent auf 92,34 CHF) und Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 100,55 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-1,75 Prozent auf 24,66 CHF), Roche (-0,54 Prozent auf 220,00 CHF), Lonza (-0,46 Prozent auf 520,00 CHF), Sonova (-0,39 Prozent auf 257,30 CHF) und Geberit (-0,26 Prozent auf 497,40 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 364 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,246 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at