Schwacher Handel: STOXX 50 gibt zum Start nach

Am Freitag verliert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,04 Prozent auf 4 395,27 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 4 395,27 Zählern und damit 0,037 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 396,89 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 400,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 392,10 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,05 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 15.02.2024, einen Stand von 4 238,29 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, bei 4 070,63 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 15.03.2023, einen Stand von 3 731,99 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,41 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 420,04 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 1,02 Prozent auf 4,22 GBP), BP (+ 0,99 Prozent auf 4,95 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,70 Prozent auf 73,05 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 49,15 EUR) und Nestlé (+ 0,69 Prozent auf 95,74 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Reckitt Benckiser (-1,75 Prozent auf 51,60 GBP), Richemont (-0,88 Prozent auf 146,90 CHF), Diageo (-0,77 Prozent auf 28,88 GBP), BAT (-0,74 Prozent auf 23,63 GBP) und Rio Tinto (-0,66 Prozent auf 48,10 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 522 618 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 541,384 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Santander-Aktie präsentiert mit 5,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,43 Prozent bei der HSBC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at