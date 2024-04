Schwacher Handel: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Freitag verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,36 Prozent auf 3 342,16 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 518,958 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,082 Prozent auf 3 357,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 354,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 328,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 398,02 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 0,785 Prozent zurück. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 12.03.2024, den Wert von 3 464,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 275,50 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, lag der TecDAX bei 3 308,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 0,528 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 5,11 Prozent auf 13,98 EUR), Siltronic (+ 4,62 Prozent auf 84,85 EUR), HENSOLDT (+ 2,08 Prozent auf 40,20 EUR), Nagarro SE (+ 2,02 Prozent auf 73,40 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,81 Prozent auf 39,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nordex (-2,60 Prozent auf 12,76 EUR), ATOSS Software (-2,48 Prozent auf 255,50 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2,42 Prozent auf 34,64 EUR), Infineon (-2,27 Prozent auf 32,06 EUR) und AIXTRON SE (-1,96 Prozent auf 22,02 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 302 047 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 199,946 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

2024 hat die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,05 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

