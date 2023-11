Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 3 870,90 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,120 Prozent tiefer bei 3 872,87 Punkten, nach 3 877,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 880,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 863,02 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 888,74 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 949,05 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, bei 3 596,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 5,03 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,04 Prozent auf 131,34 EUR), UBS (+ 1,97 Prozent auf 22,31 CHF), RELX (+ 1,30 Prozent auf 28,92 GBP), GSK (+ 1,12 Prozent auf 14,21 GBP) und Unilever (+ 0,92 Prozent auf 38,90 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Glencore (-2,25 Prozent auf 4,32 GBP), BP (-1,97 Prozent auf 4,82 GBP), Rio Tinto (-1,82 Prozent auf 52,38 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,20 Prozent auf 56,84 EUR) und Allianz (-1,06 Prozent auf 218,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 147 263 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 358,751 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at