Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben

Der STOXX 50 verliert heute an Wert.

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,24 Prozent auf 4 524,42 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor ging der STOXX 50 0,002 Prozent fester bei 4 535,35 Punkten in den Handel, nach 4 535,24 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 540,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4 521,40 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,083 Prozent. Vor einem Monat, am 16.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 326,95 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 264,52 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 036,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 10,57 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 3,16 Prozent auf 234,70 CHF), Zurich Insurance (+ 1,92 Prozent auf 462,00 CHF), Rio Tinto (+ 1,77 Prozent auf 56,20 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,70 Prozent auf 453,60 EUR) und Allianz (+ 1,52 Prozent auf 267,30 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens (-5,42 Prozent auf 177,52 EUR), BP (-2,05 Prozent auf 4,87 GBP), GSK (-1,13 Prozent auf 17,92 GBP), UBS (-1,01 Prozent auf 27,39 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,00 Prozent auf 47,72 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7 489 247 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 538,293 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,85 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

