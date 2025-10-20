Allianz Aktie
|350,80EUR
|2,60EUR
|0,75%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 329 auf 330 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal mit seinen üblicherweise in vielen Regionen höchsten Großschäden dürfte aus Wettersicht mild gewesen sein, schrieb Claudia Gaspari in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Versicherer. Auf die Aussichten habe dies bei rückläufiger Prämienentwicklung allerdings kaum Einfluss./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Underweight
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
330,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
348,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,20%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
350,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,93%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
